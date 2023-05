PAKS, JÄRELIKULT SÜÜDI? Juhtiv endokrinoloog: pidev lihtsustav näägutamine kaalu ja tervise teemadel viib söömishäirete sagenemisele

Semaglutiidi sisaldavatest süstidest (ja ka tablettidest) on Eestis viimaste kuude jooksul saanud kuum kõneaine. Apteegist on need peaaegu tilgatumaks ostetud. Nii mõnedki avaliku elu tegelased on müstiliselt salenenud, ent keegi ei rutta kinnitama, et nad just selle ravimi toel on kaalu kaotanud.