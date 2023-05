Kuidas valida sobiv biojäätmete konteiner?

Biojäätmete konteiner tuppa

Toidu tegemise käigus tekib palju biojäätmeid nagu kartulikoori, õuna või pirni südamikke, munakoori, aga ka konte või kalaluid. Selleks, et biojäätmete liigiti kogumine läheks kergelt, tuleks soetada tuppa spetsiaalne biojäätmete konteiner. Sinna saad panna kõik toidu valmistamisel tekkivad biojäätmed. Biojäätmete konteiner on piisavalt suur, et mahutada toidu tegemisel tekkivad jäätmed, aga piisavalt väike, et mahtuda köögikapile või laua peale. Biojäätmete konteiner on kaetud kaanega, nii et ka pikema aja jooksul ei hakka toidujäätmed lõhna üle toa eritama - viska sinna arbuusikoored, puuvilja südamikud või banaanikoored.

Kui toidu tegemine on lõpetatud ja söök söödud, saad viia biojäätmete konteineriga kõik jäägid välja, seejärel kompostida või visata spetsiaalsesse biojäätmete konteinerisse, mille ära viimisega tegeleb prügifirma.

Erinevad biojäätmete konteinerid tuppa, saad osta nii Kaup24-st kui ka Hansapostist. Avasta tooted e-poest ja telli vajaminev biojäätmete konteiner kasvõi kodust diivani pealt.

Biojäätmete konteiner õue

Ainuüksi toas kasutatavast biojäätmete konteinerist ei piisa. Lisaks on vaja kohta, kuhu jäätmed visata, et need edasi kompostitaks. Selleks on mitu võimalust: kas teha seda ise või tellida spetsiaalne teenus prügiettevõttelt.

Biojäätmete kompostimine pole midagi uut ja kindlasti võivad paljud enda vanemate või vanavanemate hoovidest leida spetsiaalse kompostihunniku. Midagi sarnast on võimalik ka ise luua või soetada spetsiaalne biojäätmete konteiner, mis loob kompostimiseks vajaliku keskkonna. Teine võimalus on osta biojäätmete konteiner või tellida see koos vastava teenusega oma prügi ära viimist osutavalt ettevõttelt.