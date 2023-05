KUST SAADA RIIGILE RAHA? Swedbanki peaökonomist: „Kõik, mis suuremas plaanis kahjulik ja rikub keskkonda, tuleks maksustada kõrgemalt.“

Valitsus on oma programmis seadnud mitmeid olulisi eesmärke, mille elluviimiseks on raha vaja. Ainuüksi kokkuhoiu ja kärbetega Eesti riigieelarve suurt puudujääki tasakaalu viia ei õnnestuks ja see ei oleks ka mõistlik. Majandus vajab praegu kriisidest taastumist ja paremat valmisolekut võimalikeks uuteks kriisideks.