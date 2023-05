Putini motomehed plaanivad Berliinini välja vurada

Loomulikult ei puudunud tsiklimeeste paraadilt sellised rašistlikud disainielemendid nagu „Z“ – „erioperatsiooni“ sümbol Vene ühiskonnas ning lehvisid Nõukogude Liidu lipud. End Putiniga lähedaseks pidav motojõugu juhtfiguur Aleksandr Zaldastanov (pildil presidendist vasakul), hüüdnimega Kirurg rääkis sõidu eel uudisteagentuurile AFP, et „hoolimata kõikidest raskustest, millega Venemaa seisab silmitsi, on meie võidutahe igavene“. Sel korral on retke loosungiks sama lause, mida Venemaal kasutatakse seoses sõjaga: „Omasid ei jäeta!“ Mõeldes sellele, kuidas koheldakse omasid lahinguväljal, näib see üsna iroonilise loosungina. Motojõugu liige Artjom annab ka teada, et tema silmis on Donbassi elanikud ja venelased üks rahvas.