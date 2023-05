JUHTKIRI | Mis noorte sisemaailmas toimub?

Kohalikud rääkisid Õhtulehele, et nad ei julge enam oma lapsi õue mängima lasta. Kus oli kohalik korravalvur, kes ometigi peaks teadma piirkonna elanikke ja nende muresid? Või kehtib taas vana hea Eesti tava probleemist hoolikalt mööda vaadata. Kuniks majas tragöödia.

Sellel lool on kaks ohvrit – tapetu ja mõrvar ise. Olgu siinkohal rõhutatud, et see ei vähenda tema teo koletislikkust ega vastutuse võtmist. Ent ka see noormees, kes pussitas, oli kunagi väike poiss. Kuskil läks midagi väga viltu, et ta leidis väljapääsu vägivallas, mis hävitas ka tema edasise elu.

Nagu ka üks Aruküla kohalik lausus Õhtulehele – muretseda tuleks selle pärast, mis noorte sisemaailmas toimub, et nad noaga ringi vehivad. Tema sõnul on avalik saladus, et noored kogunevad staadionil ja joovad. Ja et ega staadioni noortele sulgemine seda muudaks, sest nad läheks siis lihtsalt uude kohta. Sarnane vaatepilt on tuttav ka teistes Eesti piirkondades teistes analoogilistes kohtades. Ent miks on nii sageli noorte peamine ajaveetmine ennasthävitav?

Sellise olukorrani viib terve jada inimesi, kes võinuks teha oma tööd paremini. Võika veretöö järel tuleb kõigest hoolimata esitada karme küsimusi: miks polnud selle noore mehe viha maailma vastu saanud varem tähelepanu? Noore inimese teele satub piisavalt (haridus)asutusi, kus on spetsialistid koolitatud nägema just selliseid probleeme. Kes peaks suutma leida abivajajatele õigel ajal kaasavaid, karistusest edasi vaatavaid tegevusi.