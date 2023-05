„DEEMONLIK MÕRV“: Floridas tappis mees toidukulleri

„Ma ei hakka laskuma sellesse, kui õudne see juhtum oli,“ ütles Pasco maakonna šerif Chris Nocco teisipäeval peetud pressikonverentsil. „See isik on – see, mida ta tegi, oli deemonlik,“ lisas šerif.

Uurijad usuvad, et Solis püüdis juhti röövida ja lõpuks tappis ta. Solis on seotud ka vägivaldse kuritegeliku jõuguga MS-13, millel on rahvusvahelised sidemed narko- ja inimkaubandusega.