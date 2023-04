Kaja Kallase esindaja kohtus: rekordilise kahjuhüvitise väljamõistmine on igati põhjendatud

Harju maakohus rahuldas kolmapäeval Kaja Kallase hagi. Kohus kohustas Paul Kerest avaldama kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Kuku raadio saates „Sihik“ teate: „Minu, Paul Kerese poolt 30. novembril 2021. aastal algusega kell 12 eetris olnud Kuku raadio saates „Sihik“ avaldatud väide, nagu oleks peaminister Kaja Kallas pidanud 17. juunil 2021. aastal sünnipäevapidu riigi kulul, on vale.“ Ants Nõmper ütles Õhtulehele, et senini olid kõige suuremad mittevaralise kahju hüvitise summad 10 000 eurot. „Viimati mõisteti selline summa välja ajakirjanik Lustilt Zandi kaasuses näiteks. Vastaspool üritas väita, et peaminister kui avaliku elu tegelane peabki kriitikat taluma ja seepärast peaks hüvitis väike olema. Kohus sellega ei nõustunud ja leidis õigesti, et advokaat Kerese eesmärgiks ei olnud kriitika tegemine peaministri suunas ega ka Mailis Repsi kaitsmine, vaid poliitilise skandaali tekitamine,“ rääkis Nõmper Õhtulehele. “Sellese skandaali tõmbas advokaat Keres peaministri teadlikult ja tahtlikult ning lisaks õigusvastasele käitumisele rikkus Keres jämedalt ka advokaadi kutse-eetika nõudeid. Tsiteerin kohtuotsust: „Kohus leiab, et käesoleval juhul on kostja, vandeadvokaat Paul Keres teadvalt valede faktide ja ebaõige väärtushinnangu andmisega tahtlikult rikkunud advokaadi kutse-eetika nõudeid ning püüdnud avalikkust eksitusse viia hageja isiku au ja väärikust kahjustavate ning teda näiliselt süüstavate andmete esitamisega.“

Nõmper kinnitab, et selliste asjaolude taustal on rekordilise kahjuhüvitise väljamõistmine igati põhjendatud. „Rõhutan, et seda summat ei soovinud Kaja Kallas endale, vaid see summa kuulub väljamaksmisele Vähiravifondile Kingitud Elu.“