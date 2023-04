Sarisüütaja tahab vanglast ennetähtaegselt vabadusse pääseda

Süüdistuse järgi pani alkoholi tarvitanud Marko mullu juulis põlema Pärnumaal asuva talu laudapoolse osa ja taluhoone elamupoolse osa. Põlengu tagajärjel on maja põlenud 80% ulatuses. Marko tekitas süütamisega omanikule olulise varalise kahju kahju, kuna maja väärtus oli 24 900 eurot, lisaks hävis tulekahjus 10 ruumimeetrit puid väärtusega 1912 eurot. Tules hävines ka majas olnud mööbel: antiikne riidekapp ja suur vanaaegne peegel. Süüdistuse järgi on Marko üht inimest noaga ähvardanud. Pärnu maakohus mõistis Markole kahe aasta ja kuu pikkuse vangistuse. Nüüd taotleb Tee Harju maakohtus enda tingimisi ennetähtaegset vabastamist.

Marko paturegister on pikk. Kõige traagilisem temaga seotud põlengutest leidis aset 2011. aasta oktoobris, kui tulekahjus hukkus tema tuttav. Aasta hiljem kohtusse jõudnud kokkuleppemenetluses jõuti järeldusele, et Marko põhjustas mehe surma ettevaatamatusest. Marko sõnul oli ta püüdnud korteris magavaid tuttavaid mehi äratada. Kui kumbki joobes meestest ei ärganud, läinud Marko enda sõnul tagasi allkorrusele, kus ta süütas sigareti. Marko väitel kukkunud tuhk maha ja sealt saigi tulekahju alguse. Ehkki ta püüdis seda enda sõnul kustutada ja tulutult, ei teavitanud ta politseid ega päästeametit, vaid läks ise minema. Üks teisel korral maganud meestest pääses eluga, teine suri sealsamas. Kohus saatis Tee kolmeks aastaks vangi.

2015. aastal mõisteti Marko süüdi selles, et sama aasta mais süütas ta kinnise prügimaja, -konteineri ja paberipressi. 2019. aasta suvel pani Marko põlema telgi, milles tol hetkel magas tema tuttav. Ka on ta Pärnus süüdanud puukuuri boksid.