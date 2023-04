SÕJAKOKKUVÕTE | Raketirünnakutes hukkus üle 20 inimese

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov sõnas, et riigi ettevalmistused järgmiseks suureks pealetungiks on peaaegu valmis. „Niipea kui on olemas jumala tahe, sobiv ilm ja sõjaväejuhtide otsus – teeme ära.“

Venemaa korraldas ööl vastu reedet Ukraina taevas tõelise raketiterrori. Umani linnas, kus rakett tabas muu hulgas üheksakorruliselist maja, hukkus vähemalt 20 inimest, ning Dnipros said surma 31aastane naine ja tema kaheaastane tütar. Umanis olevat kohalike võimude sõnul surma saanud kaks kümneaastast last. Uudisteagentuur AFP teatas, et nende reporterid nägid päästetöötajaid Umanis hävinud hoonetest ohvrite säilmeid välja toomas. „Ma tahan oma lapsi näha, nad on rusude all,“ rääkis neile 33aastane Dmitri. „Ma olen paljugi näinud, kuid oma lapsi pole ma kaotanud. Nüüd ma tahan näha, kas mu lapsed on elus või surnud.“ Moskva sõnul olid sihtmärkideks vaid vastase sõjaväeüksused. Ka Kiievi suunal käis raketivalang, ent sealt polnud reede õhtuks veel hukkunutest teada antud.