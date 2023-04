„VEREVENNAD“: autosid kividega loopinud poisid tapsid noore naise

18aastased Joseph Koenig, Nicholas „Mitch“ Karol-Chik ja Zachary Kwak (pildil) hakkasid oma arulageda hobiga tegelema juba veebruaris, kirjutab ABC News. 19. aprillil loopisid poisid autosid kividega vähemalt seitsmel korral. Neist viimane kuulus Alexa Bartellile, kes kaotas pihtasaamise järel sõiduvahendi üle kontrolli. Poisid kirjeldasid hiljem politseile, et kivitabamus Bartelli auto pihta tegi sellist häält nagu püssikuulid vastu betoonseina. Kohaliku šerifi jagatud fotodelt võib näha, et kivi lendas läbi auto esiklaasi juhipoolse osa. USA meedia kirjutab, et Bartell sai sellega pihta ning kui päästjad temani jõudsid, polnud suure peahaavaga noor naine enam elus.