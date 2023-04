Politseinik peab maksma kahjutasu käeraudades mehele, keda ta mööda põrandat lohistas

Läinud aasta 4. septembril viis Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik kinnipeetava Tallinnas Merelahe teel asuvasse kainestusmajja. Vahetult enne kambrisse paigutamist tegi politseinik turvakontrolli ning palus, et kinnipeetud mees puhuks alkomeetrisse. Ikka selleks, et joovet tuvastada. Nii nagu eeskiri ette näeb. Too aga ei täitnud käsklust ning lükkas käega alkomeetri eemale. Seejärel surus politseinik mehe maha ning pani tal käed selja taha raudu. Seejärel haaras politseinik paigaldatud käeraudadest, tõstis mehe üles ning lohistas mööda põrandat vastuvõturuumist välja. Kinnipeetud mehe õlaliigesed said seetõttu viga, mida kinnitas ka arst.