JUHTKIRI | Head lapsed, need sünnivad sunnita

Teema rahale taandamine on viljatu. Täie mõistusega inimene ei saa esimest, teist, kolmandat ega kümnendat last toetuse nimel. Lisaks on selles maatriksis juba sees nn lasteküür, kus motiveeriv rahaline toetus algab kolmandast järeltulijast. Kuidas esimese kaheni jõuda?

Pidev irisemine selle kallal, kas ja kuidas naine oma nn viljakat iga kasutab, ei innusta kedagi sünnitama. Pigem tekitab trotsi ja ebakindlust. Kui 27aastane lastetu naine on poliitikute arvates ühiskondlikult kahjulik element või 40ndates ema on liiga vana, siis tunnevad naised mõlemal juhul, et on riigile väärtusetud. See aga võib meie niigi ahta maksumaksjabaasiga riigile valusasti kätte maksta lahkumise või heitumise näol.

Lastetuse põhjused on äärmiselt isiklikud ja võivad elu jooksul muutuda. Paljud noored naised on kogenud, kuidas eelmistel kümnenditel nende emad virelesid üksi viletsuses, kuna isa oli eri põhjustel pildilt lahkunud. Neile ei saa ette heita, et nad soovivad enne oma seljatagust kindlustada või on ise näinud, et eneseteostusest loobumine laste nimel ei too õnne. Kusjuures, üksikemad on tänini Eestis kolmas levinud perevorm.

Üks küünilisemaid meie vanasõnu on: iga naine saagu nii palju lapsi, kui suudab ise üles kasvatada. See näitab meie peamist probleemi – koos käivad naine ja laps. Lapsed sünnivad ka isadele, kuid keegi ei pea noort lastetut meest kahjuriks. Selle asemel oleme aga näinud, kuidas uued rasvasemad peretoetused on toonud kaasa elatiste vähendamiste laine.

Iibeprobleemse riigi jaoks on meil ka hulk rumalusi, näiteks tervisekassast hüvitatav kunstliku viljastuse liiga madal ülempiir. 40ndates naine on enamasti vägagi terve ja tugev isend, kel on nii vaimsed kui ka majanduslikud viisid saada heaks emaks. Tõsisemalt peaks kaaluma hakkama ka surrogaatemaduse lubamist, kasvõi alguses pere sees.