ARVAMUSBINGO | Kuidas homoteerullitud tehisintellekt ei võimaldanud mul saada Postimehe arvamusliidriks

Postimehe arvamusküljed on selle lehe kõige huvitavamad. Seal on nii vingeid ideid, arvajaid ja sõnavabaduse nautijaid, et ega’s jää midagi endalgi üle, kui seda nautida. Mõni on Postimehe arvamuskülgi nautinud aga nii palju, et valmistanud Postimehe arvamusbingo.