KUIDAS ENNAST KAITSTA? Piiri taga varitsev eluohtlik nakkushaigus võib tungida ka Eestisse

Märtsi alguses registreeriti Lätis üks difteeriasse nakatumine. On vaid aja küsimus, millal see vaktsineerimisega välditav haigus jõuab ka Eestisse. „Inimesed ei kujuta ette, et see haigus võib tulla, ja kui tõsine see on,“ tõdeb terviseameti epidemioloog.