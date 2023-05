Miks pensionäridele kanepiõli? 82aastane vanaema sai tagasi oma elujõu ja rõõmu

Tänaseks on mamma kasutanud kanepiõli juba kolm kuud ning saan kindlalt öelda, et CBD õli kasutamine on toonud suure muutuse. Meie eludes on tagasi naeratav ema, vanaema ja abikaasa. Märtsikuu lõpus tegime väikese pausi, kuid nähes tagasilööke, soetasime sooduspakkumisega mammale uue kanepiõli pudeli. Olen soetanud emadepäevaks juba kolmanda 15% Zen Native õli pudelikese ja vajadusel annan selle varem üle. See tõesti mõjub närvisüsteemile rahustavalt!

Inimesele, kes ei ole ise enam nii tugev, et tegeleda mediteerimise või iseenda mõjutamisega, on CBD kanepiõli ülitõhus looduslik vahend. Kiidusõnu jagub ka mammal, kes on soovitanud õli ka unetule naabrimehele. Meie ise elukaaslasega oleme leidnud enda jaoks kanepiõie tee, mis sobib ideaalselt veiniklaasi asemel väsitava tööpäeva lõpetuseks. Tee mõrkjas maitse ei kutsu kõrvale krõbistama küpsiseid ega mõttetuid võileibu, küll aga tagab pika ja kvaliteetse une.

Kuidas aitab CBD õli ärevushäirete ning uneprobleemide korral?

CBD õli on tõhus viis leevendamaks erinevaid tervisehädade sümptomeid. Nimelt suudavad kehale antud looduslikud kannabinoidid lõdvestada pingeid ja luua heaolu, et toetada loomulikul ja looduslikul viisil tervenemist. Võrreldes muude alternatiividega nagu alkohol, melatoniin või antidepressandid, on märkimisväärne, et just CBD-st on paljud inimesed ilma ebameeldivate kõrvalmõjudeta abi saanud. CBD õli mõju on lühiajaliste probleemide korral märgatav juba esimesel kasutusel.