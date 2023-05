Viis põhjust, miks mootorvoodi on sinu jaoks loodud

Reguleeritav mootorvoodi toetab sind just nii nagu vaja

Reguleeritava päise ja jalutsiga kontinentaalvoodi mootoriga on tõeline mugavuse tippklass. Muuda voodit nii, et saaksid sellest luua sobiva asendi raamatute lugemiseks või niisama lõõgastumiseks. Samuti võib see olla mitmel erineval põhjusel ka hea parema ja kvaliteetsema une jaoks.

1. Täiustatud mugavus

Võta kätte pult ja reguleeri voodi asendit just selliseks nagu sa soovid. Kamjo vooditel (Tallinn ja Habana mootoriga reguleeritav voodi) on võimalik muuta nii peatsi kui ka jalutsi asendit, et luua magamis- või puhkamise asend, mida vajad. Kui sind kimbutavad seljavalud, võib mootorvoodi reguleeritav madrats pakkuda just vajalikku mugavust, et parandada sinu und.

2. Parem une kvaliteet

Meie uni sõltub paljudest teguritest, sealhulgas voodist. Kui sul on probleeme vereringega või öise norskamisega, võib mootorvoodi sind aidata. Muudetav voodi asend parandab vereringet sinu säärtes, kui asetad magamisel jalad natuke kõrgemale. Kõrgendatud asendis magamine võib olla ka hea norskamise korral. Nii paraneb sinu kui ka partneri une kvaliteet.

3. Rivaalitult täiuslik toestus