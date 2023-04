Gaasid, puhitus ja spasmid… mida teha neist vabanemiseks?

Miks tekivad liigsed gaasid ja puhitus?

Soolestikus on alati teatud kogus gaase. Märkimisväärne osa sellest tuleb söömise või joomise ajal alla neelatud õhust. Suuremate õhukoguste neelamine tekib siis, kui sa ahmid ja kugistad toitu või jooki liiga kiiresti. Allaneelatud õhk liigub söögitorusse ja sealt makku. Püstises või istuvas asendis kipub osa õhust söögitorust üles tulema ja röhitsemisena suu kaudu uuesti väljuma. See osa neelatud õhust, mis satub makku, võib põhjustada puhitust ja raskustunnet. Lõpuks satub gaas maost soolestikku ja väljub „kõhutuulena“ tagantpoolt.

Gaasid võivad tekkida ka toidu seedimisprotsessi ning soolestikus elavate mikroobide (bakterite) elutegevuse tulemusena.

Kõhupuhituse tekkimise põhjuseks on suure gaaside koguse kuhjumine maos ja soolestikus. Tekib ebamugav survetunne ning kõht läheb punni. Kuna mao ja soolte seinad on tugeva pinge all, võivad tekkida ka kõhuvalu ja seedetrakti ebameeldivad kokkutõmbed – spasmid.

Miks tekivad kõhus spasmid?

Mao ja soolestiku valulikud spasmid, mis on tingitud soole silelihaste tahtele allumatutest kokkutõmmetest, on väga laialt levinud sümptom. Spasmide põhjustajaks võib olla nii soole enda ärritus kui ka organismi üldine reaktsioon. Soolespasme ja valusid võivad esile kutsuda ka stress, magamatus, vähene füüsiline aktiivsus, ühekülgne toitumine (liiga vähe kiudaineid) ja ebapiisav vedeliku tarbimine. Nii puhituse kui ka spasmide algseks põhjuseks võib olla ka düsbakterioos – seisund, mille puhul soolestikus on hakanud võimust võtma ebasoovitavad bakterid, mis soole loomuliku mikrofloora maha suruvad.

Mida teha puhitusest ja spasmidest vabanemiseks?