ÕL VIDEO | Kolonel Rebo: Šoigu programm näeb 2026. aastaks ette Eesti lähedal asuvate relvajõudude olulise suurenemise

Venemaa on Ukrainas hoidnud sama intensiivsust nagu varasematel nädalatel. Jätkuvalt on põhilised löögisuunad Bahmut, Avdijivka ja Marjinka.

„Rünnakud on andnud marginaalset edu Bahmuti ja Avdijivka suunal, aga on näha, et Putini režiim järjest rohkem paneb ressursse ja jõudu kaitseettevalmistusteks nii Ukraina ida kui lõunaosas,“ ütles Rebo.