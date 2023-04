Lasterikkad pered algatasid petitsiooni: lapsed ei tohi olla riigi esimene kokkuhoiukoht

Sotsiaalministeeriumi koostatud seletuskirjas eelnõule juhitakse tähelepanu, et nii muutub erinevate laste arvuga perede kohtlemine võrdsemaks: „Toetuse hüppeline tõus 2023. aastal riivas ühe- ja kahelapseliste perede õigustunnet, sest peretoetuste suuruste vahe kahelt kolmele lapsele oli 750 eurot.“

Samas nenditakse, kuidas indekseerimisest loobumine tekitab ohu, et tulevikus jääb lasterikka pere toetus elukalliduse tõusule jalgu. Küll aga leiab sotsiaalministeerium, et sama kehtib juba praegu kõikide teiste perehüvitiste puhul: „Kui riigi rahaline võimekus seda tulevikus lubab, tuleks kaaluda indekseerimist selliselt, et selle mõju elukallidusega toimetulekuks jõuab kõigi peredeni, sõltumata laste arvust.“