Riik peab laimu eest endisest koolijuhist Tallinna abilinnapeale hüvitist maksma

„Kohus rahuldas Andrei Kante nõude Eesti vabariigi (HTMi) vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks. Kohus tuvastas, et ministeeriumi eelmise aasta märtsis Lasnamäe vene gümnaasiumile saadetud kiri sisaldas ebaõigeid ja Andrei Kante au ja väärikust teotavaid väiteid puutuvalt Venemaa agressiooni toetamisse Ukrainas,“ teatas kohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich Õhtulehele. Kohus rahuldas mittevaralise kahju hüvitamise nõude ja mõistis hüvitisena välja 1500 eurot. Kohus arvestas, et kahju on tekitatud kolme faktiväite avaldamisega, mis on ebaõiged, hageja mainet kahjustavad, äärmiselt negatiivse alatooniga ning loovad ühese arusaama hageja soosivast suhtumisest Venemaa poliitikasse ja tegevusse Ukrainas. Arvestamata ei saa jätta ka väidete avaldamise aega 17. märts 2022, kui Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse oli möödunud umbes kolm nädalat, olukord oli uus, ootamatu ja emotsionaalselt keeruline ning kiired järeldused pingelises olukorras on kerged tekkima, leidis kohus. Viimane rahuldas Kante nõude õiguste rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks vajalike abinõude rakendamiseks. Hageja varalise kahju, mis seisnes kohtueelsetes õigusabikuludes, hüvitamisnõude rahuldas kohus osaliselt.

Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, vandeadvokaat Veikko Puolakaineni sõnul puudutab kohtulahend HTM-lt Lasnamäe vene gümnaasiumile saadetud pöördumist, milles ministeerium refereeris kooli kohta edastatud kaebust ja andis selle lahendamiseks soovitusi. „Andrei Kante leidis, et koolile saadetud pöördumine sisaldas tema kohta ebaõigeid faktiväiteid. HTM sellega ei nõustu ja on seisukohal, et ministeeriumi kirjas ei sisaldu mitte ühtegi Andrei Kantet puudutavat faktiväidet,“ selgitas Puolakainen. „Tegemist oli kahe asutuse omavahelise suhtlusega. Maakohtu otsus ei ole jõustunud ja HTM kaalub otsuse peale apellatsioonkaebuse esitamist.“