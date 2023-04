Leevaku raamatukogu perenaine: „Uus maja on ikka uus maja, aga kolimine on hirmus.“

Umbes aasta tagasi lammutati maha Leevaku vana koolimaja, mis oli pikki aastaid koduks raamatukogule. Nüüd seisab sama koha peal tuttuus suurte akendega maja, mööbelgi juba sees, ja ootab kolimist. Sellest saab uhke külakeskus, kus raamaturiiulitel on isegi rattad all, et ürituste tarvis need kõrvale lükata. Maja kõrval seisab uus terrass, varasemast on pärit korvpalli- ja võrkpalliväljak.