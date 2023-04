SÕJAKOKKUVÕTE | Snaiprirünnak reporterite vastu

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) pealt kuulatud vestluses tunnistas üks Vene sõduritest, et on korduvalt tapnud Ukraina sõjavange, lõigates neil kõri läbi. „Inimesed, kes on sõjavangid... Neid pole mõtet hoida. Noh, sest me saame neilt kogu info kätte. Neid pole mõtet enam hoida... Nad tuleb utiliseerida,“ ütles sõjaväelane.