YLE: kolmandik Helsingi Vene saatkonna töötajaist on spioonid

Põhjamaad saadavad riigist agaralt välja diplomaatilise passiga inimesi, kelle tegelik eesmärk on hoopis muu kui see, mis on nende ametinimetuses kirjas. Paar nädalat tagasi saatis Norra riigist välja 15 diplomaati ning kuulutas igaühe neist persona non grata'ks. Valitsuse sõnul jälgisid võimud neid tegelasi pikema aja vältel. Möödunud aasta sügisel vahistasid norrakad Tromsø ülikooli lektori, keda kahtlustasid Moskva heaks spioneerimises. Mees väitis end olevat brasiillase, ent võimud said peagi jälile, et tegu oli Venemaa kodanikust Mihhail Mikušiniga.