Tallinna võimuliit ei pea sel aastal vajalikuks inimesi 9. mai osas hoiatada. Klandorf: pole mõtet pingeid üles kruvida

„Eelmine aasta tajusime, et 9. mai võib olla ohtlik, võib olla provokatsioone ja muud. Isamaa leiab, et oht pole kuhugi kadunud. Kui vaadata kasvõi tänavust kapo aastaraamatut, siis ka seal on kirjas, et ajaloonarratiivide võitlus käib ja provokatsioonid on pidevad. Ja siin on volikogul oma roll, et öelda linnainimestele, et ärge provotseerige, minge provokatsioonidega kaasa, vältige Vene sõja sümboleid,“ selgitab Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase. „Eesseisusel konsensust kahjuks avalduse osas ei leitud,“ on ta pettunud.