JUHTKIRI | Hinnamängud toidupoes: et midagi tõesti odavalt kätte saada, peab olema nagu Sherlock Holmes

Siin aga tavainimese jaks lõpeb. Nagu tänane Õhtulehtki kirjutab, hoolitsevad suuremad toidupoed selle eest, et sa ei saaks liiga kauaks ühe kaupluse kliendiks truuks ei jääda. Käib pidev mängimine hindadega, mis võib ostukorvide lõikes endaga kaasa tuua isegi paarikümne euro suuruse hinnavahe. Tarbija peab olema nagu Sherlock Holmes (või võtma abiks kliendilehed.ee), et saada parima pakkumise kätte. Kusjuures – nädal hiljem võib see olla vaid mälestus, sest lemmiktooted on jälle kallimad ja kui sa seda kohe ei märka, on kogu loodetav sääst vastu taevast lennanud.