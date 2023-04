Sotsiaalkomisjon saatis perehüvitiste seadusemuudatused esimesele lugemisele

Komisjoni esimees Õnne Pillak kinnitas, et lasterikkaid peresid tuleb toetada ning sellega ka jätkatakse. „Kuid on ülioluline vaadata silma kevadises majandusprognoosis olevale tõsiasjale, et kuus aastat tagasi alanud üle jõu elamine, kolm suur kriisi on jätnud riigi rahakotti augu. Just laste pärast tuleb meil püksirihma pingutada, riigirahandus korda teha, et saaksime neile pärandada toimiva riigi. See on me kohustus laste ees,“ sõnas ta. Esimehe sõnul on peretoetuste muutmine vajalik pakkumaks suuremat tuge just neile lastele, kes on hapramas olukorras. „Näiteks harvikhaigustega lastele on iga toetussumma eluliselt oluline.“