TOOMAS ALATALU | Hiina näitemäng, kus Balti riigid võinuks vaikida, ent jäi peale soov (veel ühele) suurriigile pasunasse anda

Heaks näitemänguks (lugesite õigesti!) selles on äsjane Hiina suursaadiku Prantsusmaal 21. aprillil ehk siis ÜRO egiidi all tähistatava hiina keele päeval antud intervjuu, milles ta pani kahtluse alla NSVL lagunemise järel tekkinud riikide juriidilise õigustuse. Ehkki Balti riigid loevad endi vanust NSVLi eelseks ja võinuks ka vait olla, jäi peale soov (veel ühele) suurriigile pasunasse anda, kõlanud tekst seda võimaldas ja nii see rahvusvaheline skandaal vallanduski.