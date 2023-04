MART SOIDRO | „Oh, ilus hetk, oh viibi veel!" Kuidas koomiline maiparaad andis teed fosforiidikevadile ja volbriöö müsteeriumile

Sellest on möödas kõigest 35 aastat, kui sotsialistlikus koduvabariigis oli maikuus koguni kolm riiklikku püha – 1., 2. ja 9. mai. Viimast nimetati siis teadupoolest „võidupühaks”. Raudhammastega punaväelased, kõlisevad ordenid rinnas, panid pronkssõdurile lilli ning tatsasid seejärel kolonnis Lauluväljakule hernesuppi sööma ja viina viskama. Mäletan, et mõni oli juba enne etendust punase ninaga nagu näärivana – sellised katked on mul lapsena maikuu esimesest dekaadist. Aga maiparaadist on mul rohkem mälestusi pajatada.