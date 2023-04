VIDEO | Võrklaev: automaks saab olema aastapõhine, mitte 100+ eurot kuus

„Selles artiklis kindlasti ei olnud mõte, et öelda inimestele, millise auto nad ostma peavad. See, millise auto inimesed ostavad, on igaühe enda otsustada. Pigem oli see debati jätk, et nüüd hästi kalliks läheb see pidamine... Opositsiooni poolt hirmutatakse, et nüüd tuleb iga kuu maksta sada pluss eurot ja nõnda edasi. Ei, need summad ei ole sellised, oleme ka varem rääkinud, et see summa saab olema aastapõhine. Säästlikumal autol alla saja euro, keskmisel sinna 100 ja 200 vahele ning tõesti need, mis palju saastavad, üle paarisaja euro,“ seletas Võrklaev.