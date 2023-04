Eestis lapsevägistamises kahtlustatav vahistati Soomes

Tegemist on Eesti kodanikuga, kes on elama ja tööle asunud Soome. Väidetavalt ei ilmunud ta menetlustoimingule politseisse, mistõttu kohus vahistas ta tagaselja ning mees anti Eesti vabariigile välja, märkis kaitsja. Meest kahtlustatakse Eestis lapseealise vägistamises. Kaitsja sõnul kahtlusalune ennast süüdi ei tunnista. Kaitsja on mehe vahistamise vaidlustanud Riigikohtus, kes menetlusluba sel nädalal ei andnud.