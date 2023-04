Elva vallajuhid pääsesid politseiuurimisest

Mullu märtsis eraldas Elva vallavalitsus toetusi paljudele klubidele ja MTÜdele, ühe otsusega said toetusi kokku 64 erinevat organisatsiooni. Nende seas oli ka korvapalliklubi BC Elva, mille juhatuse liikmeks on vallavanemn Priit Värv (pildil) ning jalgpalliklubi FC Elva, mille juhatusse kuulub vallavalitsuse liige Margus Ivask. Asjas alustati kriminaalmenetlust, kuna kahtlustati toimingupiirangu rikkumist. Prokuratuur kuritegu ei leidnud, asja uuris edasi politsei väärteomenetluses Priit Värvi ja Margus Ivaski osas viidi läbi väärteomenetlus, mis on oma olemuselt lihtsam ja väiksema õigussisuga menetlusliik, kus lõpetamise otsuse võib vastu võtta menetlev asutus ise, ja seda ka Tartu politseijaoskond tegi, selgitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk.

Tartu jaoskonna teabegrupi juhi Taivo Rosi sõnul sai menetlev asutus aru, et Värv ja Ivask küll kaldusid oma tööd tehes kõrvale seaduse- ja kohaliku omavalitsuse teatud asjaajamise piiridest, kuid need nihked olid sellised, mis ei toonud endaga kaasa märkimisväärset protsessile seatud reeglite riivet või ebaõiglasi tagajärgi. Väärteomenetluse tulemusena ei selgunud, et Priit Värv ja Margus Ivask oleks oma tööd tehes, sporditoetusi jagades käinud rahaga ümber hoolimatult, märkis Rosi, kelle kinnitusel ei leidnud tõendamist, et sporditoetusi oleks jagatud ebaausalt või omakasupüüdlikult. Meeste õigusrikkumised kätkesid pelgalt protseduuriliste reeglite rikkumises, mis aga nagu eelpool mainitud ei tinginud ebaausaid otsuseid või tagajärgi, ütles ta. „Samuti puudus asjas avalik menetlushuvi. Vähemtähtsaks ei saa lugeda ka seda, et nii Priit Värv kui ka Margus Ivask olid kohusetundlike inimeste kombel oma menetlustes äärmiselt koostööaltid, aidates igal võimalikul sammul tõe väljaselgitamisele kaasa. Arvestades kõike eeltoodut ja ka seda, et mõlema mehe varasem taust on olnud õiguskuulekas, otsustas Tartu politseijaoskond väärteomenetlused lõpetada otstarbekuse kaalutlusel ja loodab, et läbiviidud menetlus on eeskujuks ning õpetuseks kõigile kohaliku omavalitsuse ametnikele, vältimaks korruptsiooniohtu.”