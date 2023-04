SÕJAKOKKUVÕTE | Kurb tähtpäev Ukrainas

„Terrorismijuhtum“ leidis väidetavalt aset aga Navalnõi vanglas viibimise ajal. Juhtumit arutati kolmapäeval Moskva Basmannõi ringkonnakohtus. Kohtunik otsustas, et Navalnõil on tema vastu suunatud äärmuslussüüdistuse dokumentidega tutvumiseks aega kümme päeva.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis teada, et vestles telefoni teel Hiina presidendi Xi Jinpingiga. „Mul oli pikk ja sisukas telefonikõne Hiina president Xi Jinpingiga. Usun, et see telefonikõne, nagu ka Ukraina suursaadiku määramine Hiinasse, annab võimsa tõuke meie kahepoolsete suhete arengule,“ kirjutas Zelenskõi Twitters.