EGA MUUD KUI KOHTUSSE! Vang kurdab, et tema peal tehakse inimkatseid

Tartu vangla kinnipeetav Oleg kurdab Õhtulehele saadetud kirjas, et tema peal tehakse „salajasi ning mitteametlikke“ inimkatseid. Nimelt väidab ta, et vangla laseb ventilatsiooni kaudu kinnipeetavate kambritesse rahusteid ja ravimeid, mis põhjustavad tervisehädasid. Ta leiab, et kogu salajase asjatoimetuse taga on nii vangivalvurid kui ka arstid ning vandenõu tagamaade otsinguil pöördus ta ka kohtu poole.