Kaasajooksikud või mässajad? Nursipalu ümber tiirleb kirev seltskond. Talunik: eks ka nende seas on igasuguseid, aga hea, kui keegi meie eest seisab

Eesti kaitseväe ülem Martin Herem ütles ERRi saates „Hommik Anuga“, et Nursipalu laienemisest räägivad praegu väga paljud inimesed, kelle isakodu seal pole ja alternatiivide teemal võtavad sõna poliitikud, kes teavad üsna täpselt, millised alternatiivid on tegelikult olemas. Herem nentis, et tema arvates annab see inimestele valeootusi. Õhtuleht küsis, mida arvavad kohalikud elanikud ja nende esindajad kodanikuühenduste võimalikust kaaperdamisest.