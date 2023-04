Türgi võimud arreteerisid kurdi advokaate ja ajakirjanikke

Türgi politsei pidas kinni üle 120 kurdi rahvusest inimese. BBC kirjutab, et nende seas on juriste, ajakirjanikke ja poliitikuid, ent Türgi võimud väidavad, et tegu on nii Türgis, USAs kui Euroopa Liidus terroristlikuks kuulutatud rühmituse Kurdistani Töölispartei ehk PKKga seotud isikutega.