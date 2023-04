Politseikopter leidis öösel Järvamaal kadunud 83aastase mehe. Hullemast päästis naabrite kiire tegutsemine

Öösel kella 3.15 ajal helistas häirekeskusesse inimene, kes andis teada, et tema maja turvakaamerasse Järvamaal Järva-Madise külas jäi äsja vanem mees, kel olid jalas vaid lühikesed püksid ning kes ilmselt vajab abi. Teataja sõnul oli mees liikunud Albu suunas.

Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Raimond Innos rääkis, et majaelanikel endil õnnestus ka selgeks teha, et kaamera vaatevälja jäänud inimene oli 83aastane mees, kes oli lahkunud oma kodust Pullevere külast, mis asub Järva-Madise külast umbes kolme kilomeetri kaugusel.

Politseipatrullid hakkasid meest kohe Järva-Madise küla ja Albu vaheliselt alalt otsima. „Kontrollisime ümberkaudseid mahajäetud hooneid, metsatukki ja vaatasime läbi ümberkaudseid teid. Kaasasime ka politseikoera ja nii soojuskaameraga päästeameti drooni kui ka PPA lennusalga kopteri, et leida mees kiiresti üles,“ rääkis Innos.

Innose sõnul leidis kopter mehe Albu külast, mis on linnulennult viie kilomeetri kaugusel tema kodust Pullevere külas. „Mees oli jõudnud kõndida ja ekselda päris pikalt, kuid läks õnneks, et viimaste päevade ilmad on olnud nii soojad ja inimene pidas ilmselt seetõttu ka kauem vastu. Eriti tänulikud oleme Järva-Madise küla elanikele, kes andsid abivajavast inimesest kohe teada, sest nii saime hakata meest kiiresti otsima,“ lisas Innos.