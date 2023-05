Investeeringute revolutsiooniline muutmine: intervjuu Kreditex Ühisraha tegevjuhiga

2022. aastal maksime väikelaenu investeeringutelt keskmiselt 12,6% intressi, mis on üsna konkurentsivõimeline. Usume, et tagades investoritele 12% aastase intressimäära laenuinvesteeringutele, suudame suurendada oma tulusid ja kasumit. See omakorda suurendab meie kapitali ja Kreditex Ühisraha usaldusväärsust krediidivahendajana.

Kui lihtne on alustada investeerimist Kreditex Ühisrahaga?

Meie platvorm on loodud kasutajasõbralikuks ja intuitiivseks ning ei nõua eriharidust ega finantsalaseid teadmisi. Investorid saavad end kiiresti ja lihtsalt registreerida ning kohe alustada investeerimist. Me usume, et investeerimine peaks olema kõigile kättesaadav ning oleme teinud kõik endast oleneva, et meie platvormi oleks lihtne kasutada.

Selgitage meie lugejatele, mis on järelturg ja kuidas see toob kasu Kreditex Ühisraha investoritele?

Järelturg on funktsioon, mis võimaldab investoritel müüa oma investeeringuid teistele investoritele enne laenu lõpptähtaega. See pakub meie investoritele täiendavat paindlikkust ja likviidsust, mis muudab Kreditex Ühisrahastusse investeerimise veelgi atraktiivsemaks. See on investoritele suurepärane võimalus pääseda kiiremini ligi oma rahalistele vahenditele või müüa oma investeeringuid, et kasutada ära muid võimalusi.

Kuidas sobib järelturg kokku Kreditex Ühisraha missiooniga pakkuda investoritele turvalist ja läbipaistvat võimalust oma raha investeerimiseks?

Järelturg on oluline osa meie missioonist pakkuda investoritele turvalist ja läbipaistvat platvormi. See pakub täiendavat paindlikkust ja likviidsust, võimaldades meie investoritele juurdepääsu oma rahalistele vahenditele, kui nad neid vajavad, ja kasutada muid investeerimisvõimalusi. Oleme uhked, et pakume seda võimalust oma platvormil ja usume, et see on üks paljudest põhjustest, miks Kreditex Ühisraha on investoritele nii atraktiivne võimalus.