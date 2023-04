Lekkinud dokumendid paljastasid Kremli plaanid Balti riikide suhtes

Mõne erandiga on Venemaa eesmärgid kolme Balti riigi suhtes sisuliselt samad. Üheks keskseks punktiks on Moskva soov nurjata Baltikumis NATO sõjaväebaaside rajamist. Lisaks näitavad dokumendid Kremli soovi nõrgestada kohalikke valitsusi, laiendada Venemaa kultuurilist mõjusfääri ja tugevdada kohalikke kremlimeelseid organisatsioone – sealhulgas rahastada venemeelseid poliitikuid. Siiski tasub toonitada, et dokumendid koostati 2021. aastal ehk enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. See jultunud sõjakäik on aga ilmselt suurema osa materjalides sisalduvatest plaanidest uppi löönud.