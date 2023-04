MAIRE AUNASTE | Rahajuttude kõrval peaks vaatama ka nende inimeste suunas, kes kogu elu tööd teinuna on ära teeninud inimväärse kohtlemise

11. aprilli telesaates ETVs ütles saatekülaline, et kuna surmast räägime liiga vähe, siis vaid mõni päev pärast uue valitsuse kokkuseadmist pole võimalik vastu võtta otsust eutanaasia ehk abistatud enesetapu kohta. Tean omast käest, et seda teemat on vaid pealispindselt puudutatud. Suremisest tähtsamad ongi asjad, mis aitavad inimestel elus püsida. Kuidas surm aga väärikaks muuta – selle kohta täpne arusaamine Eestis puudub.