Keskkonnaamet jälgib Põhja-Tallinnas leviva haisu tõttu õhukvaliteeti

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra täpsustas, et Põhja-Tallinnas mõõdab mobiilne seirejaam alates tänasest väävelvesiniku ja lenduvate orgaaniliste ühendite hulka välisõhus. „Kui saasteainete hulk õhus ületab piirnorme ja see on seotud piirkonnas tegutsevate ettevõtetega, siis tuleb saaste vähendamiseks midagi ette võtta,“ rääkis Vakra. „Vajadusel saame seada ettevõttele lisanõudmisi, vaadata üle keskkonnaloa tingimused või alustada väärteomenetlust.“

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul on kohalik elanikkond ebameeldivast lõhnast tugevalt häiritud ja aasta algusest alates on teated lõhnahäiringutest sagenenud ka linnaosavalitsuse aadressil. „Linlaste poolne aktiivne teavitus riigiinfo telefonile 1247 on andnud palju väärtuslikku infot ja olen tänulik, et kogukond on koondunud ja seisab selle eest, et jõutaks tõele lähemale,“ ütles linnaosavanem. Pihlapi sõnul on linnaosavalitsus koostöös keskkonnaametiga püüdnud leida erinevaid võimalusi ebameeldiva lõhna seireks juba pikemat aega ja seirejaama paigaldamine probleemsesse piirkonda on oluline samm.