Riigikogu infotunni keskmes olid peretoetused. Kallas: „Mida kauem kehtivad ülihelded toetusmäärad, seda rohkematel inimestel tekib õigustatud ootus ja rohkem vaidlusi.“

Tanel Kiik soovis peaminister Kaja Kallaselt teada selgitusi demograafilise kriisi ja peretoetuste kärpimise kohta.

Kallase selgituste kohaselt toetused saavad olema võrreldes 2022. aastaga ikkagi väga suured. Eestil on peretoetused ja lastetoetused ühed Euroopa heldemad.

Kallas ütles demograafilise kriisi kohta, et sündimus väheneb igal pool. „Te teete hästi lihtsa võrdusmärgi, justkui toetused ja sündimus on omavahel seoses. Ometi sellist seost ei ole mitte kuskil maailmas suudetud tuua,“ märkis ta.

Peaminister ütles: „Milles on kõik ühel meelel – nii need, kellel on üks või kaks last, kui need, kellel on suuremad pered ja rohkem lapsi – kõik on ühel meelel, et teenuste järgi on vajadus. See, et lapsed saaksid koolitatud, lapsed saaksid haritud, lapsed saaksid osaleda huvihariduses ja kõiges muus.“

Kallas ütles, et korrigeeritakse nende toetuste suurusi, mis olid liiga suured. „Me tunnistame tagasiulatuvalt kehtetuks maksmise sujuva lõppemise regulatsiooni, mis pani ebavõrdsesse olukorda need, kellel on kaks last,“ selgitas peaminister. Tema sõnul on toetustega oluline rõhutada, et kolme kuni kuue lapseliste peredega perede toetus võrreldes 2022. aastaga on ikkagi 150 eurot suurem ning seitsme ja enama lapsega toetus on 250 euro võrra suurem. „Nii et igal juhul need toetused on kasvanud, aga ei kasva lihtsalt nii palju ja nii ebaproportsionaalselt võrreldes esimese ja teise lapsega,“ märkis Kallas. Ta kordas veelkord, et nii kolme- kuni kuuelapselised pered kui ka üle seitsmelapselised pered saavad rohkem raha, 37% rohkem raha, kui nad said 2022. aastal.

Ta selgitas, et me ei kärbi eelarvekulusid lastetoetuste reformiga, vaid raha suunatakse selle abivajajatele. „Esimese ja teise lapse toetus läks 60 euro pealt 80 euro peale. Teiseks suurendame toetusi abivajajatele, milleks on toetuste tõus või elatisabi tõus kuus miljonit, samuti toetused harvikhaigustega lastele, puudega lastele teenuste pakkumine ja toitjakaotuspensioni reform.“

Kallas rõhutas veelkord, et uued toetusmäärad alates 1. jaanuarist 2024 saavad olema kolme kuni kuue lapsega peredel 450 eurot, seitsme ja enama lapsega peredes 650 eurot kuus, millele lisandub lastetoetus, mis tõsteti eelmisel aastal esimese ja teise lapse puhul 80 euroni kuus ja kolmandast lapsest alates 100 euroni kuus. Ehk siis, muudatuste tulemusena hakkab kolmelapseline pere koos lastetoetuste ja lasterikka pere toetusega olema 710 eurot kuus.