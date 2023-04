Politsei: elukaaslase pussitamise järel taga otsitud Helari surnukeha leiti jõest

Eile õhtul kella 19 ajal teatas kohalik elanik häirekeskusele, et märkas Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Navesti jões puuoksa taha takerdunud inimese surnukeha. Teatele reageerisid nii politsei kui ka päästjad, kellest viimased mehe surnukeha jõest välja tõid.

„Surnukeha oli tugevate lagunemistunnustega ning sajaprotsendiliselt ei ole võimalik veel öelda, kellega on tegu, kuid jõest välja toodud mehe riietus, isikutunnused ja ka asukoht annavad politseinikele praegu aluse arvata, et suure tõenäosusega on tegu möödunud aasta detsembrikuus raske kuriteo toimepanemise järel kadunuks jäänud kahtlustatava Helariga,“ sõnas Viljandi jaokonna menetlusjuht Meelis Lill.