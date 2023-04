Kas vargus ja süütamine oli venemeelsete kättemaks? Politsei uurib ajakirjaniku maja süütamist

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvis, mis käsitleb süütamist, teatas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Pirjo Neissaar. Ööl vastu suurt reedet süttis Kohtla-Järvel maja, mille tuletõrjujad paari tunniga kustutasid ja tõid põlevast majast välja kassi. Vaikse laupäeva varahommikul süttis maja uuesti, seegi kord inimesed kannatada ei saanud, aga kass teist korda enam ei pääsenud. „Kõige rohkem on kahju kassist, kes jäi tulle,“ ütleb Teet Korsten. „Neljapäeval kohtusin tuletõrjeinspektoriga ja ta väitis, et kindlasti on tegu süütamisega. Kuna järgmisel ööl süüdati maja uuesti, siis ütleski tuletõrjeinspektor, et see ei saa olla juhuslik.“ Viimase aja jooksul on ajakirjanikul olnud päris teravaid üleelamisi, sest paar nädalat enne süütamist murti tema Kohtla-Järve koju sisse: „Viidi ära sülearvuti, raha ja mingeid naljakaid asju, nagu poolik lõhnaõlipudel. Mina öösel magasin ja siis käidi vaikselt sees. Kohe, kui ma ärkasin, kutsusin politsei.“ „Kui politsei oleks vähegi proovinud sissemurdmist lahendada, oleks ilmselt põleng ära jäänud,“ põrutab ta. „Fakt on, et see inimene, kes käis sees, käis vahetult pärast seda minu kaardiga automaadist raha võtmas. Aga seal on alati kaamerad.“