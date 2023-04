Kaitsepolitsei: riigisaladuse reegleid rikuti 159 korral

Riigisaladuse kaitse esimene liin on piirang, et sellele pääsevad ligi vaid need inimesed, kellele on antud juurdepääsuõigus piiratud tasemega riigisaladusele või kes on läbinud julgeolekukontrolli (s.o juurdepääsuloa taotlemine konfidentsiaalse või kõrgema taseme riigisaladusele). Julgeolekukontrolli eesmärk on selgitada välja inimesega või ettevõttega seotud võimalikud julgeolekuriskid, mis võivad seada ohtu talle usaldatud riigisaladuse kaitse. Kaitsepolitsei aastaraamatu andmeil sai kapo mullu 159 teatist riigisaladusega ümberkäimise reeglite rikkumise kohta.

Aastatel 2018–2022 on kaitsepolitseiamet keeldunud juurdepääsuloa andmisest või selle kehtivuse pikendamisest 34 korral ning andnud juurdepääsu - loa taotletust lühemaks ajaks 15 korral. Kuue inimese juurdepääsuluba tunnistati eri põhjustel kehtetuks. 2021. aastal lõpetati julgeolekukontroll peadirektori otsusega nelja inimese suhtes, kelle kohta polnud võimalik andmeid koguda seoses nende pikaajalise viibimise ja/või elamisega välisriikides. Samuti olid mõned inimesed võtnud naturalisatsiooni korras teise riigi kodakondsuse, millest keeldusid loobumast.