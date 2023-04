Narvas hukkus tulekahjus vanem naine

25. aprillil kell 20.00 teatati häirekeskusele, et Narva linnas põleb viiekorruselise kortermaja teisel korrusel korter. Esialgse info järgi võis põlevas korteris olla inimene. Sündmuskohale saabunud päästjad alustasid koheselt hoonest inimeste otsinguid ning nende evakueerimist. Kell 20.17 leiti teise korruse korterist hukkunud vanem naisterahvas.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri olemasolu kohustuslik.