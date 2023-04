„JÄRGMINE PEATUS“ | Vastuoluline Iraan: ajutistest abieludest, mitmenaisepidamisest ja kiuslikust kombluspolitseist

Veel jutustab Susanna naiste olukorrast. Kuigi paljud kohalikud naised on kõrgharitud, on neil tööl käimine komplitseeritud ühiskonna suhtumise pärast. Iraani mehed usuvad aga täiesti siiralt, et lääne naised on kerglased – Susanna avaldab ka põhjuse, miks nii arvatakse. Kuna Susanna on reisinud Iraanis nii üksi kui ka mehega, tajub ta, kui erinev on olnud kohalike suhtumine. Üksi reisival naisel on päris keeruline.