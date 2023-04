SÕJAKOKKUVÕTE | Armu palunud wagnerlane läks baaris kaklema

USA ei andnud Vene välisministri Sergei Lavrovi visiiti kajastama pidanud ajakirjanikele viisat. Mäletatavasti on tekkinud absurdne olukord, kus sõda pidav Venemaa on ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja. Lavrov juhatab mitut nõukogu koosolekut New Yorgis. Minister kommenteeris, et Moskva ei andesta seda.

Jaanuaris kirjutas Õhtuleht Norra kuningriigilt asüüli palunud Andrei Medvedevist (pildil). Ta on teadaolevalt ainuke palgasõdurite eraarmee Wagner sõdur, kes tuli lääneriikide poole üle ja otsis sealt varjupaika. Medvedev jagas lugusid koledustest, mida tema kaasvõitlejad on Ukrainas korda saatnud. Norralastes ning eriti ukrainlaste kogukonnas ei tekitanud ülejooksikust wagnerlase vastuvõtmine just erilist vaimustust. Nüüd kirjutab Reuters, et mees pole oma kriminaalsest minevikust (ta on Venemaal röövimiste eest vangis istunud) ikka lahti öelnud. Nimelt hakkas 26aastane Medvedev Oslo baaris tekkinud arusaamatust rusikatega lahendama. Lisaks sellele oli ta endale kusagilt õhupüssi hankinud ning vehkis sellega avalikus kohas. Medvedev tunnistas end kohtus mõlemas teos süüdi ning ütles, et tunneb juhtunu pärast piinlikkust. Kõige tõsisemas tema vastu esitatud süüdistuses, korrakaitsjavastases vägivallas ta end aga süüdi ei tunnistanud. Medvedevi kaitsja sõnul möönab mees, et läks tookord baaris alkohoolsete jookide manustamisega liiale, kuid pole politseinikku puutunud. Medvedevi keha olevat lihtsalt instinktiivselt reageerinud, kui korrakaitsjad panid tal käed raudu ja tõukasid ta politseibussi.