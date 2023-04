Metsküla kooli lapsevanemad lähevad kohtusse: „Kui kooli ei ole, siis ei tule lastega pered siia elama.“

„Metsküla kooli lapsevanemate kaebus läks nädalavahetusel kohtu poole teele. Me oleme teiste valla koolidega tihedalt kontaktis, Virtsu kooli kaebus on kohtusse antud, minu teada on sisse antud ka Koonga ja Varbla kooli kaebused ning Lõpe kooli lapsevanemad plaanivad oma lähipäevil ära saata,“ ütleb Lääneranna vallas asuva Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman.