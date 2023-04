VINGED JAHID JA ROLLS-ROYCE'ID: Vene poliitik lahutas naisest, et too saaks Prantsuse luksusi nautida

Korruptsioonivastase fondi (FBK, asutajaks Aleksei Navalnõi) kätte sattunud aastatepikkune kirjavahetus Maniovitši ja tema (ametliku) eksabikaasa, Vene asekaitseministri Timur Ivanovi vahel räägib aga hoopis teise loo kui kahest eri teed läinud inimesest. Ivanovi ja Maniovitši suhted pole sugugi jahenenud ning formaalselt näib, et „endised“ abikaasad on vägagi „praegused“, lihtsalt paberil lahutatud, säästmaks prouat Lääne sanktsioonidest ning võimaldamaks vähemalt temale külluslikku elu Prantsuse paradiisis. Huvilised võivad (hetkeseisuga) näha pildikesi sellest tema Instagramis – platvormil, mille kasutamine on lihtsale venemaalasele keelatud.