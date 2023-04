VÄIKE SÄÄSTUAUTO MAALE? Unustage ära! Andku valitsus raha, siis ostame! „Riik peaks inimestele elada laskma, mitte kägistama kõri.“

Värske rahandusminister Mart Võrklaev leiab, et maal saab sõita säästlikuma autoga. Vanemate ja seega pigem mitte nii säästlike autode omanikud ei näe, et neil oleks raha uue säästuauto ostuks. Mõnikord on vaja ka võimsamaid masinaid käru vedamiseks või tee on läbitav vaid maasturile.